Алиев назвал страны, у которых Баку приобретает оружие

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24 октября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью Le Figaro назвал государства, у которых Баку приобретает оружие. Больше всего республика закупает оружия у России, а также у Ирана, Украины и Белоруссии.

Алиев также отметил, что и Армения получает оружие от России - но бесплатно, тогда как Азербайджан платит за поставки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нет ничего странного в том, что Баку покупает оружие у многих стран, ведь не так много государств "могут обеспечить себя на 100 процентов военной техникой".

Алиев озвучил условие прекращения огня в Карабахе.