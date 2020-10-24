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Алиев назвал страны, у которых Баку приобретает оружие

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Алиев назвал страны, у которых Баку приобретает оружие
Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью Le Figaro назвал государства, у которых Баку приобретает оружие. Больше всего республика закупает оружия у России, а также у Ирана, Украины и Белоруссии.

Алиев также отметил, что и Армения получает оружие от России - но бесплатно, тогда как Азербайджан платит за поставки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нет ничего странного в том, что Баку покупает оружие у многих стран, ведь не так много государств "могут обеспечить себя на 100 процентов военной техникой".

Алиев озвучил условие прекращения огня в Карабахе.

НС

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