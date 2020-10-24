Алиев назвал страны, у которых Баку приобретает оружие
24 октября 2020, 17:49[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью Le Figaro назвал государства, у которых Баку приобретает оружие. Больше всего республика закупает оружия у России, а также у Ирана, Украины и Белоруссии.
Алиев также отметил, что и Армения получает оружие от России - но бесплатно, тогда как Азербайджан платит за поставки.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нет ничего странного в том, что Баку покупает оружие у многих стран, ведь не так много государств "могут обеспечить себя на 100 процентов военной техникой".
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