Алиев озвучил условие прекращения огня в Карабахе

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24 октября 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Figaro

Нагорный Карабах, фото: Tofik Babayev/XinHua/Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что инициаторами конфликта 27 сентября были не Баку, а Ереван.

«Мы готовы прекратить боевые действия сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь», – высказал президент.

Алиев добавил, что Армения должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией, Францией и США, которые Азербайджан уже принял. По его словам, после этого они готовы вернуться за стол переговоров.

«Думаю, что пришло время добиться политического урегулирования», - сказал он, отметив, что статус-кво и старая линия соприкосновения более не существуют, появилась новая реальность.

Глава республики пояснил, что Азербайджан освобождал и будет освобождать территории, которые на международном уровне признаются его территориями, и назвал военный ответ Баку «соразмерным».

Ранее в МИД Армении назвали единственное решение конфликта в Карабахе.