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МИД Армении озвучил единственное решение конфликта в Карабаха

, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Армении озвучил единственное решение конфликта в Карабаха
Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Армении назвали условие прекращения конфликта и решения главной проблемы Карабаха. Бои на линии соприкосновения в НКР начались 27 сентября.

«МИД Азербайджана выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию Азербайджана и Турции, отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны… Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, за что идут бои на линии соприкосновения в Карабахе.

БА

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