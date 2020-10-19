Пашинян назвал главную причину боев в Карабахе

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19 октября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, за что идут бои на линии соприкосновения в Карабахе. При этом он не исключает того, что конфликта и вовсе можно было избежать.

«Можем ли мы избежать этой войны? Да, если бы мы отказались от территорий и согласились на неопределенное состояние Карабаха, то на неопределенный срок при отсутствии механизма корректировки дальнейшего статуса», - ответил политик на главные вопросы о войне в Facebook.

Пашинян отметил, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус. По его словам, последняя возможность достичь приемлемого решения по данному вопросу исчерпалась в 2011 году в Казани, где проходил саммит России, Азербайджана и Армении.

«Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней», - пояснил он.

Ранее президент Армении Армен Саркисян оценил возможность признания независимости Нагорно-Карабахской республики.