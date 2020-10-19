Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Нагорный Карабах, фото: Tofik Babayev/XinHua/Globallookpress.com

Президент Армении Армен Саркисян оценил возможность признания независимости Нагорно-Карабахской республики. По его словам, в свое время Ереван «приостановил» данный процесс, чтобы «не усложнять» переговоры по урегулированию.

«… непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, - то тогда можно подождать еще. А если света нет (то есть, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров), тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», - пояснил он.

Саркисян отметил, что для армянской стороны победа в нагорно-карабахском конфликте - это «сохранить свой дом», а для Азербайджана – «этническая чистка Карабаха».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при определенных условиях.