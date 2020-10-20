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Слуцкий заявил, что в Совете Европы растет количество конструктивных парламентариев

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий заявил, что в Совете Европы растет количество конструктивных парламентариев
Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

В ПАСЕ остается достаточно оппонентов здравого сотрудничества с Россией. Об этом заявил председатель международного думского комитета Леонид Слуцкий по итогам встречи в Госдуме с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Слуцкий отметил, что вносятся предложения и проекты резолюций, которые «совершенно вывихнутым образом истолковывают сегодняшнюю роль России в европейских делах».

«Многие из них, к сожалению, основаны на фальсификации, в том числе, истории Второй мировой войны, что совершенно недопустимо», – считает парламентарий.

Слуцкий добавил, что «в Совете Европы медленно, но верно растет количество конструктивных парламентариев в большинстве национальных делегаций».

Ранее эксперты Совета Европы оценили поправки в Конституцию РФ.

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