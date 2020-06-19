Эксперты Совета Европы оценили поправки в Конституцию РФ, касающиеся отношений с ЕСПЧ

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19 июня 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ), комментируя поправки, которые планируется внести в Конституцию РФ, заявила, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) должны быть обязательными для выполнения государствами - участниками СЕ.

«Комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека», - говорится в докладе.

В документе обращают внимание на поправку к статье 79 Конституции РФ, в которой предлагают усилить эти полномочия. Она подразумевает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Кроме того, комиссия обеспокоена, что после изменений решения данных органов не будут исполняться, если они противоречат положениям Конституции РФ.

«Скажутся ли неблагоприятно эти поправки, и в этом случае в какой мере, на выполнении Россией своих обязательств по конвенции, будет зависеть от того, как они будут применяться», - уточнили в тексте.