Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эксперты Совета Европы оценили поправки в Конституцию РФ, касающиеся отношений с ЕСПЧ

, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эксперты Совета Европы оценили поправки в Конституцию РФ, касающиеся отношений с ЕСПЧ
Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ), комментируя поправки, которые планируется внести в Конституцию РФ, заявила, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) должны быть обязательными для выполнения государствами - участниками СЕ.

«Комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека», - говорится в докладе.

В документе обращают внимание на поправку к статье 79 Конституции РФ, в которой предлагают усилить эти полномочия. Она подразумевает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Кроме того, комиссия обеспокоена, что после изменений решения данных органов не будут исполняться, если они противоречат положениям Конституции РФ.

«Скажутся ли неблагоприятно эти поправки, и в этом случае в какой мере, на выполнении Россией своих обязательств по конвенции, будет зависеть от того, как они будут применяться», - уточнили в тексте.

БА

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью