Голосование по поправкам к Конституции стало поводом для мошенничества

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17 июня 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: соцсети

В сети появилось несколько доменов, напоминающих адресами сайт предстоящего голосования по поправкам к Конституции 2020og.ru. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что анонсируемые в последнее время агитационные мероприятия, в частности, розыгрыши призов среди проголосовавших, могут открыть простор мошенникам для получения прямой финансовой выгоды.

По словам экспертов, в настоящее время такие ресурсы могут представлять собой «агитки» или внешне безобидные страницы с информацией о голосовании, но ближе к дате голосования их тематика может измениться, так как новые сайты зарегистрированы не госструктурами, а на неизвестных физических лиц. На таких ресурсах пользователи рискуют скомпрометировать свои персональные и платежные данные.

После регистрации на фальшивом сайте, пользователю могут пойти звонки от мошенников с просьбами назвать номер карты, чтобы «перечислить выигрыш», и код из СМС, якобы подтверждающий отправку денег жертве. Также могут появиться фишинговые сайты для проверки выигрыша, где будут предлагать ввести платежные данные, чтобы его забрать.

«Голосование о поправках - слишком громкий информационный повод, чтобы злоумышленники его проигнорировали», - предупреждает начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Эксперты утверждают, что ресурсы любых политических событий и сайты, связанные с волеизъявлением, всегда находятся под пристальным вниманием киберпреступников.

«Велик также риск того, что официальный сайт голосования будет подвергаться массированным DDoS-атакам из-за рубежа, - отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. - Но вряд ли хакеры могут повлиять на ход голосования, большую опасность представляют как раз мошенники».