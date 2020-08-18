Сейм Литвы принял резолюцию о выборах в Белоруссии

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18 августа 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

сейм Литвы, фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Сеймом Литвы было проведено внеочередное заседание, в ходе которого было принято постановление о непризнании выборов главы государства в Белоруссии. "За" проголосовали 120 депутатов, против не высказался ни один.

Два депутата воздержались. В Литве требуют новых выборов в Белоруссии "в соответствии с демократическими процедурами" и призывают Евросоюз ввести санкции против тех, кто фальсифицировал результаты голосования.

Евросоюз признал Лукашенко персоной нон-грата. Любые его действия являются нелегитимными.