Сейм Литвы принял резолюцию о выборах в Белоруссии
18 августа 2020, 15:42[ «Аргументы Недели» ]
Сеймом Литвы было проведено внеочередное заседание, в ходе которого было принято постановление о непризнании выборов главы государства в Белоруссии. "За" проголосовали 120 депутатов, против не высказался ни один.
Два депутата воздержались. В Литве требуют новых выборов в Белоруссии "в соответствии с демократическими процедурами" и призывают Евросоюз ввести санкции против тех, кто фальсифицировал результаты голосования.
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