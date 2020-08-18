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18 августа 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз признал Лукашенко персоной нон-грата. Любые его действия являются нелегитимными. Правительство европейских стран не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии и начинает работать над введением санкций в отношении Минска, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Также Европарламент готовит санкции в отношении силовиков и руководителей ОМОНа, который избивал мирных протестующих граждан своей страны. В ближайшие дни им навсегда запретят въезд на территорию Европы, а также закроют их банковские счета. И может против простых солдат эта мера и безрезультативна, но против тех, кто отдавал приказы, - вполне.