Евросоюз признал Лукашенко персоной нон-грата. Любые его действия являются нелегитимными
18 августа 2020, 15:32[ «Аргументы Недели» ]
Евросоюз признал Лукашенко персоной нон-грата. Любые его действия являются нелегитимными. Правительство европейских стран не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии и начинает работать над введением санкций в отношении Минска, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Также Европарламент готовит санкции в отношении силовиков и руководителей ОМОНа, который избивал мирных протестующих граждан своей страны. В ближайшие дни им навсегда запретят въезд на территорию Европы, а также закроют их банковские счета. И может против простых солдат эта мера и безрезультативна, но против тех, кто отдавал приказы, - вполне.
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