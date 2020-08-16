Венгрия может сократить «минский список» ЕС

Санкционный список ЕС против белорусских властей может встретить сопротивление. От Венгрии ждут его редактуры.
Накануне Евросоюз принял решение о введении санкций против белорусских властей. Их обвиняют в подтасовке результатов выборов. Министры иностранных дел из 27 стран Европы согласились ввести персональные санкции против представителей официального Минска.
Теперь будет составлен список имен для юридического соглашения, которое может вступить в силу в конце августа или в сентябре. Правда есть нюанс. Министры иностранных дел 27 стран еще должны прийти к консенсусу по списку имен.
Эти самые имена могут стать камнем преткновения для общего консенсуса. Взбунтовать может Венгрия.
«Источники в ЕС предположили, что Венгрия может оказать влияние на сокращение числа лиц, включенных в санкционный список», — сообщила the Guardian.
Официальный Будапешт уже называли главным препятствием для действий ЕС. Чем-то похожий на Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Европе считается лоббистом интересов Минска. И хотя принципиальное согласие на санкции официальный Будапешт уже дал, от Венгрии ждут существенной корректировки списка.