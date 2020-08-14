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В Венгрии оппозиция начала повторять опыт Минска

, 18:41 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

В Венгрии оппозиция начала повторять опыт Минска
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фото globallookpress.com/ Johannes Neudecker

Венгерские оппозиционные партии решили объединиться. Они заключили союз против правящей политической структуры премьер-министра Виктора Орбана. С такого же объединения начались события в Белоруссии.

Шесть крупнейших оппозиционных партий в Венгрии сформировали союз против премьер-министра. В следующем году там пройдут выборы. И оппозиционеры разрабатывают совместную программу. В альянс вошли почти все оппозиционные силы.

«В альянс входят левые, либеральные и консервативные партии», — сообщила газета die Zeit: «Движение экономиста Петра Марки-Зая и либералов не участвовало в переговорах».

Альянс планирует выдвинуть общих кандидатов во всех округах. Оппозиция объявила, что планирует создать совместное правительство, чтобы отстаивать интересы страны.

В Венгрии Орбана обвиняют в авторитаризме. Он и его партия "Фидас" при власти уже десять лет. Оппозиционеры заявляют, что в стране ограничены гражданские права, нет свободы слова, СМИ. Судебная система зависима от центра.

В Белоруссии сейчас проходят митинги против Лукашенко. Его тоже обвиняют в авторитаризме. Протесты начались после выборов, накануне которых белорусская оппозиция решила объединиться.

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