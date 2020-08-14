Несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними. Навстречу людям стягиваются войска
14 августа 2020, 16:58[ «Аргументы Недели» ]
Тысячи работников Минского тракторного завода идут к зданию правительства. Решение идти было принято людьми после того, как к ним на МТЗ не приехал премьер-министр Роман Головченко. Одновременно навстречу людям к центру стягиваются войска.
"Наш бывший уважаемый президент сегодня сказал, что на МТЗ вышли ""нейкія 20 чалавек". Мы не поняли, опять ЦИК плохо посчитал? Вроде НА МТЗ 16000 работает и все вышли", - сообщают люди в сети и выкладывают фотографии и видео.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.