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Несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними. Навстречу людям стягиваются войска

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними. Навстречу людям стягиваются войска
Фото: соцсети

Тысячи работников Минского тракторного завода идут к зданию правительства. Решение идти было принято людьми после того, как к ним на МТЗ не приехал премьер-министр Роман Головченко. Одновременно навстречу людям к центру стягиваются войска.

"Наш бывший уважаемый президент сегодня сказал, что на МТЗ вышли ""нейкія 20 чалавек". Мы не поняли, опять ЦИК плохо посчитал? Вроде НА МТЗ 16000 работает и все вышли", - сообщают люди в сети и выкладывают фотографии и видео.

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