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Евросоюз принял решение ввести санкции против Белоруссии

, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Евросоюз принял решение ввести санкции против Белоруссии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза решили ввести санкции против Белоруссии в связи с протестами и действиями правоохранительных органов после президентских выборов в республике.

Глава МИД Словакии Иван Корчок  подчеркнул, что Евросоюз составит список лиц, в отношении которых будут введены индивидуальные ограничения. К настоящему моменту, однако, перечень имен не разглашается. Уточняется, что санкции коснутся людей, "ответственных за репрессии".

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции после выборов президента, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.

ЕТ

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