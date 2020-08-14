Евросоюз принял решение ввести санкции против Белоруссии
14 августа 2020, 20:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза решили ввести санкции против Белоруссии в связи с протестами и действиями правоохранительных органов после президентских выборов в республике.
Глава МИД Словакии Иван Корчок подчеркнул, что Евросоюз составит список лиц, в отношении которых будут введены индивидуальные ограничения. К настоящему моменту, однако, перечень имен не разглашается. Уточняется, что санкции коснутся людей, "ответственных за репрессии".
Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции после выборов президента, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.
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