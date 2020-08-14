Лукашенко напомнил силовикам, что они славяне и призвал не избивать человека, если «он упал»

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14 августа 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в пятницу, 14 августа, напомнил силовикам, что они славяне и призвал их быть мягче к протестующим и не избивать человека, который "упал и лежит".

Александр Лукашенко, комментируя действия сотрудников правоохранительных органов во время массовых протестов в Белоруссии, заметил, что у силовиков "должен быть определенный тормоз".

Ранее сегодня белорусский лидер призвал граждан страны "не высовываться на улицы". Он также заметил, что не считает протестные акции в Белоруссии катастрофой, однако признал, что существуют проблемы, которые необходимо решать.