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Лукашенко призвал граждан Белоруссии «не высовываться на улицы»

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко призвал граждан Белоруссии «не высовываться на улицы»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в пятницу, 14 августа, призвал граждан страны "не высовываться на улицы". Такую рекомендацию политик дал из-за продолжающихся в городах протестов.

Белорусский лидер также заметил, что ситуация с протестами в настоящий момент не является критической или "слишком перенапряженной", однако признал о наличии в стране проблем, которые необходимо оперативно решать.

"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", – заметил Александр Лукашенко, но подчеркнул, что не считает протестные акции в разных городах Белоруссии после выборов катастрофой.

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