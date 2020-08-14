Лукашенко призвал граждан Белоруссии «не высовываться на улицы»
14 августа 2020, 19:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в пятницу, 14 августа, призвал граждан страны "не высовываться на улицы". Такую рекомендацию политик дал из-за продолжающихся в городах протестов.
Белорусский лидер также заметил, что ситуация с протестами в настоящий момент не является критической или "слишком перенапряженной", однако признал о наличии в стране проблем, которые необходимо оперативно решать.
"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", – заметил Александр Лукашенко, но подчеркнул, что не считает протестные акции в разных городах Белоруссии после выборов катастрофой.
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