В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с участниками протестов
14 августа 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На площади Независимости в центре Минска, где находятся Дом правительства Белоруссии и здание ЦИК, силовики в пятницу, 14 августа, опустили щиты в знак своей солидарности с демонстрантами.
Согласно последней информации, к настоящему моменту на площади собралось несколько тысяч митингующих, которые требуют ухода президента Александра Лукашенко с поста. Уточняется, что демонстранты у Дома правительства обнимают силовиков.
Корреспондент РИА "Новости" в свою очередь заметил, что военнослужащие Внутренних войск оттеснили протестующих от здания, в котором находится правительство Белоруссии.
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