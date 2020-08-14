В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с участниками протестов

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14 августа 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

силовики в Минске, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На площади Независимости в центре Минска, где находятся Дом правительства Белоруссии и здание ЦИК, силовики в пятницу, 14 августа, опустили щиты в знак своей солидарности с демонстрантами.

Согласно последней информации, к настоящему моменту на площади собралось несколько тысяч митингующих, которые требуют ухода президента Александра Лукашенко с поста. Уточняется, что демонстранты у Дома правительства обнимают силовиков.

Корреспондент РИА "Новости" в свою очередь заметил, что военнослужащие Внутренних войск оттеснили протестующих от здания, в котором находится правительство Белоруссии.