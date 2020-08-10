В Совбезе РФ заявили, что США готовы «удушить» Европу из-за «Северного потока-2»

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10 августа 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов отреагировал на угрозы американских сенаторов в адрес оператора немецкого порта, где хранятся трубы и стоит способное достроить «Северный поток-2» судно.

«Вашингтон сказал - и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО – платите», - высказал он, отметив, что Европа всегда следует американским указаниям.

Венедиктов считает, что США готовы «удушить» европейские страны ради своих интересов. По его словам, Вашингтон уничтожает такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, «от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы показать ЕС, кто здесь хозяин». Он добавил, что США создают все условия, чтобы Европа не смогла получить «дешевый газ» по «Северному потоку-2».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал «грубыми и беспардонными угрозы» США в адрес Германии.

Похожее мнение высказали в МИД Германии.