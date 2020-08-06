В Совфеде оценили «грубые и беспардонные угрозы» США в адрес Германии из-за «Северного потока - 2»

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6 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал письмо американских сенаторов в адрес оператора немецкого порта о том, чтобы они прекратили строительство «Северного потока-2».

«Американскую политическую верхушку, на мой взгляд, охватила мания величия. Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы», - высказал он RT.

Цеков не исключает, что в Германии найдутся люди, которые с «опасением» воспримут «подобные угрозы». Однако сенатор уверен, что большая часть немцев «подобные выпады со стороны США отвергнет». По его словам, таким напором американцы не добьются поставленной цели и «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, а страны Евросоюза «получат от этого серьёзную выгоду».