В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока – 2»
6 августа 2020, 18:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Handelsblatt
Американские сенаторы направили немецкой компании Faehrhafen Sassnitz письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток - 2».
«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту «Северный поток - 2», то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия», - отметили авторы в своем послании.
Сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон объяснили оператору немецкого порта, что если «Академик Черский» опустит первую трубу в воду, то Faehrhafen Sassnitz сразу попадет под американские санкции. Порт служит логистической базой «Северного потока-2», там хранятся трубы для строительства газопровода и стоит судно, способное достроить проект.
Ранее американский сенатор объяснил, чем опасно завершение трубопровода для США и Европы.
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