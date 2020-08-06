В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Handelsblatt

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Американские сенаторы направили немецкой компании Faehrhafen Sassnitz письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток - 2».

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту «Северный поток - 2», то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия», - отметили авторы в своем послании.

Сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон объяснили оператору немецкого порта, что если «Академик Черский» опустит первую трубу в воду, то Faehrhafen Sassnitz сразу попадет под американские санкции. Порт служит логистической базой «Северного потока-2», там хранятся трубы для строительства газопровода и стоит судно, способное достроить проект.

Ранее американский сенатор объяснил, чем опасно завершение трубопровода для США и Европы.