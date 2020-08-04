Американский сенатор объяснил, чем опасно завершение «СП-2» для США и Европы

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4 августа 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Северный поток - 2, Nord Stream AG / globallookpress.com

Американский сенатор Тед Круз обратился к госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео с просьбой «однозначно подтвердить» намерение администрации Дональда Трампа ввести необходимые санкции, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока - 2».

«Русские активно продвигают дезинформацию, будто те, кто участвует в работе над данным трубопроводом, с санкциями не столкнутся. Русские продвигали дезинформацию, будто предложенные мною ранее законодательные меры, поддержанные в обеих партиях, приняты не будут. Это не соответствовало действительности — закон был принят при поддержке подавляющего большинства от обеих партий...», - цитирует его высказывания RT.

По его словам, Помпео, ссылаясь на закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», имеет все полномочия «предельно ясно» объяснить всем, кто участвует в строительстве трубопровода, что последствия будут «катастрофическими и делать этого не стоит». Круз отметил, что, если «Северный поток-2» будет успешно завершён, то экономическим интересам и национальной безопасности США и Европы будет нанесён «серьёзный ущерб».

Ранее аналитик оценил претензии Польши к «Газпрому» из-за «Северного потока-2».