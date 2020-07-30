Помпео: решение о включении трубопроводов РФ под действие закона о санкциях было принято Трампом
30 июля 2020, 20:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о включении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона о санкциях, принял президент страны Дональд Трамп.
Речь идет об американском законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Помпео подчеркнул, что дал американскому лидеру рекомендации о включении трубопроводов в список проектов, в отношении которых вводятся санкции, а Трамп полностью с ними согласился.
Госсекретарь США добавил, что все компании, участвующие в проекте "Северный поток - 2", осознают "опасность, которая им грозит", в случае продолжения работ по строительству трубопровода.
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