В штабе Трампа заявили, что его слова о переносе выборов в США были риторическими

В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в четверг, 30 июля, заявили что твит политика о переносе выборов в стране из-за пандемии COVID-19 был риторическим.
Ранее Трамп задался на своей страничке в социальной сети вопросом, нельзя ли перенести выборы президента США, чтобы избежать голосования по почте из-за распространения коронавирусной инфекции. По мнению американского лидера, лучше подождать, пока избирательный процесс станет безопасным и провести его в традиционном формате.
Представитель штаба Дональда Трампа Хоган Гидли заявил, что глава страны лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая на проведении голосования посредством почты.
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