В штабе Трампа заявили, что его слова о переносе выборов в США были риторическими

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Sarah Silbiger/Consolidated News Photos

В предвыборном штабе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в четверг, 30 июля, заявили что твит политика о переносе выборов в стране из-за пандемии COVID-19 был риторическим.

Ранее Трамп задался на своей страничке в социальной сети вопросом, нельзя ли перенести выборы президента США, чтобы избежать голосования по почте из-за распространения коронавирусной инфекции. По мнению американского лидера, лучше подождать, пока избирательный процесс станет безопасным и провести его в традиционном формате.

Представитель штаба Дональда Трампа Хоган Гидли заявил, что глава страны лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая на проведении голосования посредством почты.