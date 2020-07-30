Трамп считает, что президентские выборы в США следует перенести

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30 июля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что президентские выборы в стране в ноябре 2020 года следует перенести из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.



Трамп заявил, что при общем голосовании по почте в текущем году в США будут самые "мошеннические" и неточные выборы президента за всю историю. Американский лидер убежден, что это – огромная помеха для Америки. Глава Соединенных Штатов заметил, что, вероятно, стоит отложить выборы до того момента, пока граждане не смогут голосовать спокойно, безопасно и "как следует".

Напомним, накануне Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жертв COVID-19 в США превысило 150 тысяч.