Трамп считает, что президентские выборы в США следует перенести
30 июля 2020, 16:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что президентские выборы в стране в ноябре 2020 года следует перенести из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.
Трамп заявил, что при общем голосовании по почте в текущем году в США будут самые "мошеннические" и неточные выборы президента за всю историю. Американский лидер убежден, что это – огромная помеха для Америки. Глава Соединенных Штатов заметил, что, вероятно, стоит отложить выборы до того момента, пока граждане не смогут голосовать спокойно, безопасно и "как следует".
Напомним, накануне Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жертв COVID-19 в США превысило 150 тысяч.
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