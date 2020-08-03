Аналитик оценил претензии Польши к «Газпрому» из-за «Северного потока-2»

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3 августа 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: Газпром, Замир Усманов/globallookpress.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал действия польской стороны в отношении «Газпрома» по наложению штрафа в размере 50 млн евро.

«Вообще непонятно, почему польские антимонопольщики штрафуют "Газпром" – он не обязан участвовать в каких-то расследованиях. И само расследование было довольно странным», - высказал он в беседе радио Sputnik.

Юшков отметил, что сначала они оштрафовали французскую компанию Engie за участие в проекте и предоставление кредитов: «Полякам надо было хоть как-то подтвердить свои позиции». Потом они начали требовать документы с «Газпрома», хотя компания не обязана их предоставлять, пояснил он. Эксперт добавил, что теперь они необоснованно взымают штраф.

«Польская сторона действовала совершенно необоснованно, потому что "Северный поток-2" на конкуренцию на газовом рынке Польши никак не влияет, разве что положительно. По сути, это те же самые объемы российского газа, которые приходят сейчас по украинскому транзиту. Просто они поменяют маршрут. А объемы газа, контракты останутся те же самые – ничего не меняется», - подчеркнул он, призывая «Газпром» идти в европейские суды и доказывать свою правоту.

«... польский антимонопольный орган занимается не своими делами. Они не развивают конкуренцию у себя в стране, а штрафуют всех подряд – занимаются политическим процессом», - резюмировал он.