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Польша оштрафовала «Газпром» на 57 млн долларов из-за «Северного потока – 2»

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UOKiK

Польша оштрафовала «Газпром» на 57 млн долларов из-за «Северного потока – 2»
трубы для строительства газопровода, J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de

Утром в понедельник, 3 августа, стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2".

Уточняется, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 213 миллионов злотых (57 миллионов долларов) за отказ сотрудничать по делу о реализации проекта "Северный поток – 2".

Подчеркивается, что глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на российскую компанию в связи с отсутствием сотрудничества в разбирательстве, которое в настоящий момент проводится в связи со строительством газопровода.

ЕТ

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