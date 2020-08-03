Польша оштрафовала «Газпром» на 57 млн долларов из-за «Северного потока – 2»
3 августа 2020, 09:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: UOKiK
Утром в понедельник, 3 августа, стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2".
Уточняется, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром"на 213 миллионов злотых (57 миллионов долларов) за отказ сотрудничать по делу о реализации проекта "Северный поток – 2".
Подчеркивается, что глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на российскую компанию в связи с отсутствием сотрудничества в разбирательстве, которое в настоящий момент проводится в связи со строительством газопровода.
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