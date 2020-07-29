«Газпром» теперь не собственник судна-трубоукладчика для «Северного потока-2»

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29 июля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Судно "Академик Черский", gazprom.ru, globallookpress.com

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить «Северный поток-2» перестал принадлежать корпорации «Газпрома». Такой вывод следует из квартального раскрытия монополии. Судно продолжает стоять в немецком порту Мукран на логистической базе Nord Stream 2.

В начале июня появилась информация, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, до начала 2020 года числившийся в составе ООО «Газпром флот», находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Этот фонд в конце марта сменил «прописку» с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

По состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу «Газпрома». В новом списке по состоянию на 30 июня его уже нет. Но СТИФ все еще действующее юридическое лицо и названия не менял, судя по выписке из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника, а после и руководителя.