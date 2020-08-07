МИД Германии прокомментировал угрозы США санкциями «Северному потоку-2»

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7 августа 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

МИД Германии прокомментировал угрозы США компаниям, принимающим участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», санкциями. Три американских сенатора направили письмо в адрес оператора порта Sassnitz GmbH.

Сенаторы сообщили, что в отношении компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода, примут санкции, в частности, в случае продолжения работ порту Засница грозит «финансовое разрушение».

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt заявил, что «политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством» на национальный суверенитет ФРГ. Он подчеркнул, что тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными.

Аннен заявил, что власти Германии четко объяснили американским партнерам, что не допустят оказания давления на свои компании. Немецкий политик подчеркнул, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться только в Берлине и Брюсселе, но не в Вашингтоне.