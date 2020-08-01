Глава МИД Украины объяснил, почему не стоит разрывать отношения с Россией

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1 августа 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Кулеба, Fabrizio Bensch/dpa

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией после 2014 года было правильным.

"Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, <…> это была бы ошибка", - заявил Кулеба. Если бы отношения с РФ были разорваны, какая страна взяла бы на себя представительство украинских интересов? По словам Кулебы, у Украины "сотни политических заключенных", и страна нуждается в ограниченном дипломатическом присутствии в России для защиты своих граждан.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Минск передал Украине список задержанных граждан РФ, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.

Российский президент Владимир Путин 26 июля провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.