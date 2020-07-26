Путин и Зеленский поговорили по телефону

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26 июля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Путин и Зеленский позитивно оценили согласование контактной группой новых мер по прекращению огня в Донбассе. Российский лидер подчеркнул приоритетность реализации решений, которые были приняты лидерами "нормандской четверки", в том числе по итогам парижского саммита в конце прошлого года.

Главы государств также констатировали необходимость повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

Несмотря на вступление в силу с полуночи 27 июля полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право открывать огонь в случае "провокаций" со стороны непризнанных республик ДНР и ЛНР.