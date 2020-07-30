Краснодарскую «Гражданку СССР» отправили на принудительное лечение

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Тамара Орлова

Жительницу Краснодара, политическую активистку Тамару Орлову, обвинявшуюся в экстремистских призывах, Ленинский районный суд Краснодара признал невменяемой и отправил на принудительное лечение. Об этом «Аргументам недели» сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Известно, что Тамара Николаевна Орлова является активистом политической организации «Граждане СССР».

«Судом данная гражданка признана невменяемой и опасной для общества. В отношении неё в результате изменена мера пресечения. Она была освобождена из-под стражи в зале суда и сразу помещена в психиатрическое учреждение для оказания медицинской помощи. Поскольку в России лицо, признанное невменяемым, не подлежит уголовной ответственности», - сообщила изданию помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова.

В пресс-службе также отметили, что Орлова распространяла в социальных сетях видеоролики, разжигающие вражду между социальными группами по расовому и национальному признакам.

Как ранее писали «Аргументы недели», в России участники данного политического течения часто становятся фигурантами уголовных и административных дел. Так, к обязательным работам в Краснодаре ранее приговорили лидера местного отделения «Граждан СССР» Марину Мелихову. Её признали виновной в организации несанкционированного массового мероприятия: в день рождения Владимира Ильича Ленина она предложила своим подписчикам в соцсетях возложить цветы к памятнику вождю. В тот же день правоохранители задержали за нарушение карантина членов КПРФ, которые цветы всё же возложили (сами они заверяли, что соблюдали при этом социальную дистанцию, были в масках и приехали на разных машинах, что подтверждалось фотографиями).