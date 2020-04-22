Краснодарские коммунисты организовали акцию, несмотря на режим карантина

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22 апреля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре члены местного отделения КПРФ вышли возложить цветы к памятникам Владимира Ленина, несмотря на введенный на территории края режим карантина из-за пандемии коронавируса. Как сообщается в соцсетях, у одного монумента около 10 коммунистов получили предупреждения о недопустимости нарушения.

Однако, судя по сообщению члена Бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ Александра Сафронова, коммунисты отправились возлагать цветы уже у другого памятника Ленину, где правоохранителям нарушителей режима самоизоляции пришлось привлечь к ответственности.

Эксперты отмечают, что в действиях членов КПРФ усматриваются признаки провокации, а также пикетов. Это может негативно сказаться на имидже крайкома партии, утверждают собеседники.

- Политические мероприятия в самый разгар карантина могут самым негативным образом сказаться на репутации партии. Подобными действиями активисты наносят ущерб не только себе, но и краевому комитету; имиджу партии в целом. Активисты КПРФ очень много говорят о том, что они помогают старикам и людям в сложной жизненной ситуации — нужна ли помощь нарушителей тем, кто сильнее прочих страдает от вируса? Уверен, что ЦК КПРФ внимательно разберется в том, зачем краснодарские члены партии нарушили меры, предусмотренные карантином, - прокомментировал руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев.