Германия оказалась самой влиятельной страной в мире

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Ангела Меркель в парламенте Евросоюза на фото globallookpress.com

Соединенные Штаты перестали быть самой влиятельной страной в мире. На первое место вышла Германия. Таковы результаты исследования Gallop.

Германия вышла на первое место по уровню мирового влияния. Второе место делят Соединенные Штаты, Китай и Россия. Таковы результаты социологического опроса Gallop.

«Германия уже третий год подряд является самой уважаемой страной в мире, США борются за отдаленное второе место с Китаем и Россией», — пояснила the Guardian и добавила: «Ежегодный опрос, проведенный Gallop, ставит под сомнение заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что США “идеально подходят” для того, чтобы возглавить свободный мир в новом идеологическом соперничестве с китайской Коммунистической партией».

На самом деле, с китайской Коммунистической партией кроме США, никто и не борется. Всем остальным странам на это противостояние плевать. Есть региональный конфликт Пекина с Дели. Кроме того, с Китаем начала дискутировать Австралия. Но тут больше похоже, что Вашингтон под свои интересы подбивает другие страны.

А что касается самого опроса. То сейчас у Германии рейтинг влиятельности оценивается в 44 процента. Соединенные Штаты набрали только 33 процента веса. Рейтинги мировой влиятельности Китая 32 процента, России — 30 процентов.

Но тут стоит сделать поправку. Опрос проводили не среди политических лидеров. Это общественное мнение. А среди политических лидеров развитых стран, безусловное лидерство сохраняется за Соединенными Штатами.