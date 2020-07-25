У Австралии «отошли воды» в Китае

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25 июля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Австралия заявила, что Китай не имеет права на спорные острова в Южно-Китайском море. Спорной территорией стал остров Спратли.

Острова Спратли и Парасельские острова рассорили Канберру и Пекин. Австралия внезапно поменяла свою позицию. И теперь утверждает, что Китай не имеет права на него претендовать. Об этом говорится в декарации, адресованной ООН.

«Австралия отвергает притязания Китая на «исторические права» или «морские права и интересы», закрепленные в «длительной исторической практике» в Южно-Китайском море», — сообщила газета the Guardian.

В перечень отвергаемых правительством Австралии прав (заявляемых Китаем) вошли все воды (внутренние и территориальные), исключительная экономическая зона и континентальный шельф. Кроме того, австралийские власти упомянули морские зоны, порожденные затопленными объектами и приливными возвышенностями.

Новая позиция была высказана в преддверии визита главы МИД Австралии в Вашингтон. Соединенные Штаты ужесточили политику в отношении Китая. И теперь пытаются угрожать Пекину военными кораблями.