США сговорились с Индией и начали антикитайские учения

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21 июля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

флагман американской авиагруппировки USS Nimitz на фото US Navy

Индия и Соединенные Штаты проводят совместные учения в море. Военные корабли вышли в океан на фоне напряженности в отношениях Дели и Вашингтона с Пекином. Некоторое время назад на границе произошло вооруженное столкновение Индии с Китаем. Учения выглядят очень провокационными.



Пентагон уже заявил, что учения направлены на укрепление безопасности в регионе. Но само появление военных кораблей в Бенгальском заливе уже выглядят, как бряцание оружием. ВМС США и Индии отработали совместные действия.

Вашингтон направил авианосную ударную группу. В нее вошли авианосец «Нимиц», крейсер с управляемыми ракетами «Принстон», а также два эсминца «Стеррет» и «Ральф Джонсон». Дели задействовал эсминец «ИНС рана», два фрегата-невидимки, а также ракетный корвет.

«Это была привилегия работать с индийским флотом», — заявил командир американской группы Джим Кирк.

Некоторое время назад между Китаем и Индией разразился конфликт. В районе Ладакха началась перестрелка. В результате нее погибли десятки индийских солдат. Еще десятки получили ранения.

Судя по всему, этим решили воспользоваться Соединенные Штаты. Вашингтон сейчас находится в очередной стадии политического конфликта с Пекином.

На следующей неделе военное ведомство США запланировало такие же учения, но уже совместно с Японией и Австралией.