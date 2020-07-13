Сможет ли Пекин победить в войне против Нью-Дели

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Китай и Индия входят в БРИКС, а с недавних пор и в ШОС. Наряду с Россией они как бы олицетворяют путь развития человеческой цивилизации, альтернативный западному. Однако этот самый альтернативный путь и идейно связанные с ним организации оказываются в значительной степени фиктивными именно потому, что отношения между Пекином и Дели являются, мягко говоря, непростыми.

Китай претендует на очень значительные участки индийской территории, что привело к вооруженному конфликту в 1962 г., в ходе которого Китай захватил несколько тысяч кв. км в Гималаях. Претензии Китая на индийский штат Аруначал-Прадеш грозят Индии потерей всей восточной части страны. Индия же, формально признавая принадлежность Тибета Китаю, фактически продолжает рассматривать его как незаконно оккупированное Пекином в начале 50-х независимое государство во главе с Далай-ламой.

Стороны неоднократно как бы мирились, между ними имеет место огромный объем взаимной торговли, но факт перманентной напряженности никуда не делся, иногда происходят ее резкие обострения, как, например, в мае-июне нынешнего года (причем июньский инцидент завершился для Индии серьезным поражением с человеческими жертвами). Китай является главным стратегическим союзником Пакистана, основного потенциального противника Индии. Поэтому в реальности «союзники» по ШОС и БРИКС являются политическими и военными противниками, чего не скрывают.

За последние десятилетия геополитическое влияние Китая и Индии возросло даже не в разы, а на порядки, обе страны – полноценные великие державы (Китай уже почти сверхдержава). При этом как в экономике, так и в военном строительстве Китай явно опережает Индию.

Китайский ВПК сегодня способен в массовом порядке выпускать боевую технику всех классов на уровне лучших мировых образцов (как для НОАК, так и на экспорт). Индийскому ВПК до этого очень далеко. Разработка техники по собственно индийским проектам в подавляющем большинстве случаев (танк «Арджун», истребитель «Теджас», вертолет «Дхрув» и т.д.) оборачивается полными провалами. Реализация проектов затягивается на десятки лет (поэтому техника морально устаревает еще до запуска в серию), а ТТХ и надежность изготовленных образцов оказываются крайне низкими, из-за чего они не способны конкурировать ни с какой иностранной техникой, в т.ч. с китайской.

В итоге на сегодняшний день НОАК значительно сильнее, чем ВС Индии во всех без исключения компонентах. Правда, почти вся очень длинная сухопутная граница между странами (включая спорные участки) приходится на самые высокие в мире горы – Гималаи. Здесь принципиально невозможно ведение крупномасштабных боевых действий с использованием хоть сколько-нибудь значительного количества тяжелой техники.

Огромный по размерам Тибет становится для Китая «подушкой безопасности», не позволяющей ВВС Индии наносить удары по объектам в глубине китайской территории. Одновременно Тибет становится «трамплином», позволяющим ВВС НОАК доставать до большей части индийской территории. Впрочем, в силу географических обстоятельств аэродромная сеть в Тибете развита не очень хорошо, что создает для индусов потенциальную возможность авиационно-ракетными ударами вывести из строя китайские аэродромы в этом регионе. После чего Тибет станет «подушкой безопасности» также и для Индии. Рискнет ли Дели на высадку в Тибете воздушных десантов с целью спровоцировать антикитайские восстания местного населения – сказать сложно.

ВМС НОАК имеют теоретическую возможность атаковать Индию с востока. Правда, для этого китайским кораблям надо будет уйти далеко от своих баз, а также лишиться поддержки береговой авиации и «москитного флота». В целом китайский флот гораздо сильнее индийского, но вблизи берегов Индии преимущество будет уже у индийской стороны (особенно с учетом использования ВВС с берега). Подводные флоты обеих стран могут развернуть войну на вражеских морских коммуникациях, от которых очень сильно зависят как Китай, так и Индия. От этого могут весьма существенно пострадать как экономики самих противников, так и мировая торговля в целом. У Китая намного больше ПЛ, чем у Индии, но география отчасти уравнивает шансы: значительная часть морских коммуникаций Китая проходит через Индийский океан, а здесь индусы будут доминировать. К тому же здесь для прерывания коммуникаций противника они смогут задействовать и надводные корабли.

Принципиальным является вопрос, сможет ли втянуть Пекин в войну против Индии соседние с ней страны. Впрочем, насчет Пакистана особых сомнений нет, он явно Китаю не откажет. С Мьянмой и, тем более, с Бангладеш и Шри-Ланкой не всё так однозначно, но не исключено, что и в этих случаях Китай добьется успеха. Разумеется, ВС Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мьянмы вместе взятые гораздо слабее индийских ВС, но, как показала «микровойна» между Индией и Пакистаном в феврале 2019 г., даже против одного Пакистана у Индии воевать получается не очень хорошо. Здесь же у Индии возникнет ситуация войны на несколько фронтов на противоположных концах страны. На территориях Пакистана и Мьянмы в этом случае будут развернуты значительные группировки не только ВВС, но и сухопутных войск НОАК, которые, тем самым, вырвутся из «гималайской ловушки». И тогда у Индии не будет никаких шансов на победу.

Правда, у Индии есть ядерное оружие и средства его доставки, в т.ч. достающие до любой точки Китая (не говоря уже о Пакистане и Мьянме). Но и у Китая и Пакистана есть ядерное оружие, причем китайские ракеты достанут до любой точки Индии. Ядерная война с участием стран, общее население которых составляет почти 3 млрд. чел. (не менее 90% из которых проживают в условиях жаркого климата) и имеется огромное количество разнообразных опасных производств, превратится в Апокалипсис, ничем не уступающий по своим глобальным последствиям потенциальной ядерной войне между США и СССР/Россией. Именно это обстоятельство является важнейшим (если даже не единственным) фактором, из-за которого данная война не началась до сих пор и, может быть, не случится в будущем.