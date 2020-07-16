Трамп хочет запретить въезд китайским коммунистам

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16 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Дональд Трамп на фото Globalluckpress.com/ Yuri Gripas

Въезд в США членам Коммунистической партии Китая может быть запрещен. Такие ограничения предусматривает прокламация Дональда Трампа.

Проект прокламации сравнивают с аналогичным запретом на поездки для стран с мусульманским большинством. Он предоставляет президенту США возможность не допустить въезд иностранцев, считается, которые вредят интересам Соединенных Штатов.

Если нынешняя трамповская прокламация будет одобрена, могут быть отменены визы для 92 миллионов членов Коммунистической партии Китая и их семей. Это очередной виток внешнеполитической борьбы между США и Китаем.

«Напряженность между все более конкурирующими странами обострилась в последние недели из-за Гонконга», — пояснила происходящее газета the Guardian: «Пекин ввел широкие и противоречивые законы «О национальной безопасности», а также в связи с суматохой вокруг китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Соединенные Штаты рассматривают эту компанию, как угрозу безопасности».

Сейчас обе страны ведут ожесточенную перепалку. Пекин называет угрозы Соединенных Штатов бесстыдными и обещает, что никакое давление не сломит решимость Китая поддерживать национальный суверенитет. Вашингтон заявляет, что претензии Китая незаконные.

На нынешнем этапе китайские власти уже отреагировали на прокламацию Трампа. После введения Соединенными Штатами санкций в отношении китайских чиновников, Пекин отвечает собственным набором санкций против американских парламентариев и чиновников. А кроме того, обещает наложить санкции на американскую оружейную фирму Lockheed Martin за продажу ракет Тайваню.