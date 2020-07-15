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США расширили визовые санкции в отношении Китая

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

США расширили визовые санкции в отношении Китая
госсекретарь США Майк Помпео, Liu Jie/Xinhua

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в среду, 15 июля, официально объявил о новых визовых ограничениях в отношении сотрудников китайских IT-компаний.

Согласно последней информации, предоставленной Майком Помпео, организациям из Китая вменяют в вину помощь "режимам", которые якобы нарушают права человека.

В Вашингтоне сегодня также подчеркнули, что поездки сотрудников китайских IT-компаний на территорию Соединенных Штатов Америки будут иметь "потенциально серьезные неблагоприятные последствия" во внешнеполитической сфере. Именно поэтому было решено ввести новые санкции.

ЕТ

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