В МИД оценили распространение санкций США на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток – 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером в среду, 15 июля, прокомментировала распространение санкций Соединенных Штатов Америки на "Северный поток – 2" и "Турецкий поток – 2".
Ранее Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России посредством ограничений, включив в данный документ "Северный поток – 2" и вторую нитку "Турецкого потока – 2".
Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что Соединенные Штаты используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Дипломат добавила, что такой шаг является показателем слабости американской системы. Официальный представитель МИД России заключила, что у Вашингтона нет никаких эффективно действующих инструментов, кроме силовых приемов.
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