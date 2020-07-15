В МИД оценили распространение санкций США на «Северный поток – 2» и «Турецкий поток – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером в среду, 15 июля, прокомментировала распространение санкций Соединенных Штатов Америки на "Северный поток – 2" и "Турецкий поток – 2".

Ранее Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России посредством ограничений, включив в данный документ "Северный поток – 2" и вторую нитку "Турецкого потока – 2".

Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что Соединенные Штаты используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Дипломат добавила, что такой шаг является показателем слабости американской системы. Официальный представитель МИД России заключила, что у Вашингтона нет никаких эффективно действующих инструментов, кроме силовых приемов.