США включат «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в список проектов, подпадающих под санкции
15 июля 2020, 17:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В среду стало известно, что Госдеп США включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в список проектов, подпадающих под ограничения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления перед журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве 15 июля уточнил, что Госдеп обновляет руководство по CAATSA и включает в него "Северный поток - 2" и вторую ветку "Турецкого потока - 2".
Дипломат заявил, что данные действия позволят применять санкции к инвестициям или другим видам деятельности, связанным с данными российскими энергетическими экспортными трубопроводами.
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