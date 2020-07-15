США включат «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в список проектов, подпадающих под санкции

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15 июля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

строительство газопровода, Stefan Sauer/dpa

В среду стало известно, что Госдеп США включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в список проектов, подпадающих под ограничения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления перед журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве 15 июля уточнил, что Госдеп обновляет руководство по CAATSA и включает в него "Северный поток - 2" и вторую ветку "Турецкого потока - 2".

Дипломат заявил, что данные действия позволят применять санкции к инвестициям или другим видам деятельности, связанным с данными российскими энергетическими экспортными трубопроводами.