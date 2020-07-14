Эксперт прокомментировал политику Германии в отношении России и США в связи с «Северным потоком-2»

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14 июля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Масса по поводу того, что немецкие власти не намерены сейчас менять позицию в отношении «Северного потока-2».

Это понятно, так как проект диверсифицирует источники поставок энергоносителей, а это важно для Германии. По мнению эксперта, в высказывании Мааса по «Северному потоку-2» скрыто множество разных смыслов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Выгоды Берлина от «Северного потока-2» слишком очевидны, чтобы Германия прогибалась под диктат США, но ссориться с американцами немцы также не могут, поскольку Штаты остаются их главным торговым партнером. В Германии экономика ориентирована на экспорт, а главным рынком сбыта являются Соединенные Штаты», - считает Камкин. Эксперт напомнил про санкции против России, которые принял Запад, и в том числе Германия. «Введение санкций в отношении России поддерживаются рядом германских политиков, но если брать вопросы экономики, то проекты типа «Северного потока-2» поддерживаются в ФРГ обеими руками», - заключает Камкин.