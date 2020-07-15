Китай планирует ввести ответные санкции на фоне закона США «Об автономии Гонконга»

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15 июля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Гонконг. Фото: pixabay.com

Власти Китая осудили принятие в США закона «Об автономии Гонконга», и намерены ввести ответные санкции.

В заявлении МИД Китая говорится, что законопроект США «злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга», серьезно нарушает международное право и является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая.

Для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих отношение к принятию закона граждан США и американских организаций, говорится в документе.