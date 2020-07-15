Трамп лишил Гонконг особого экономического статуса

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15 июля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга.

Ограничения могут быть введены против людей и компаний, участвовавших в разработке и принятии закона о нацбезопасности в Гонконге. Отдельным указом Трамп также лишил Гонконг особого экономического статуса.

Закон предполагает «введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге».

Трамп заявил, что закон станет «новым мощным орудием» для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто участвовал в уничтожении свобод в Гонконге».