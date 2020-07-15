Трамп лишил Гонконг особого экономического статуса
15 июля 2020, 07:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга.
Ограничения могут быть введены против людей и компаний, участвовавших в разработке и принятии закона о нацбезопасности в Гонконге. Отдельным указом Трамп также лишил Гонконг особого экономического статуса.
Закон предполагает «введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге».
Трамп заявил, что закон станет «новым мощным орудием» для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто участвовал в уничтожении свобод в Гонконге».
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