Конец свободы. Си Цзиньпин подписал указ о «порабощении» Гонконга

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3 июля 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Закон о национальной безопасности Гонконга был всё-таки принят правительством КНР буквально несколько дней назад. Его официально одобрили абсолютно все высшие инстанции Поднебесной. Гонконгские власти во многом согласны с КПК и полагают, что новые реформы пойдут автономии на пользу.

По словам Кэрри Лам, главы администрации ранее полунезависимого региона, «новый закон будет всячески способствовать улучшению принципа «одной страны и двух систем», и также не станет нарушать права граждан». Местные жители яро отрицают слова Лам и выражают большое недоверие правительству. Долгие годы Гонконг находился под контролем Великобритании. Уже прижившиеся здесь демократы не собираются отдаваться под власть деспотии Си Цзиньпина. Их внутренние устои слишком отличаются от того, что происходит в самом Китае.

На улицах Гонконга уже идут бои с демонстрантами. Люди не желают принимать новые изменения. Ведь то, что творится в Китае, может распространиться на всю автономию, и тогда о демократических принципах можно будет только мечтать. В Поднебесной довольно давно управляют тираны, без жалости и сожаления уничтожающие собственный народ. Си Цзиньпин как раз относится к этим самым диктаторам. Он совершенно не заботится о судьбе населения и расширяет лишь только собственные полномочия. Между тем палата представителей США уже думает о принятии новых санкций по отношению к Китаю. По их мнению, продолжающаяся «аннексия» Гонконга попросту бесчеловечна. Идеи тиранического режима рискуют распространиться на всё население автономии. Не исключено, что в скором времени уже начнутся облавы среди всех, кто не почитает идеологию Си Цзиньпиновского социализма. Правительство Народной Республики советует американцам и иностранным лидерам не вмешиваться во внутренние дела государства. По словам администрации Си Цзиньпина, никто и ничто не имеет права препятствовать объединению Китая.

Учитывая агрессивное поведение со стороны властей КНР, можно спокойно предположить, что в будущем возникнет серьёзный вопрос о независимости республики Тайвань. Си Цзиньпин давно желает подчинить этот остров себе и укрепить там своё «нерушимое самодержавие».