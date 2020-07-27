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Пушков ответил главе МИД Германии на слова о неготовности принять Россию в G7

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков ответил главе МИД Германии на слова о неготовности принять Россию в G7
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что они выступают против возвращения РФ в состав саммита G7.

«Когда Маас выступает против возвращения России в G7, он даёт ответ не Москве, а президенту США Дональду] Трампу. Это внутренняя дискуссия западных союзников», - пояснил он.

Пушков отметил, что Россия возвращаться в «Большую семерку» не стремится. По его словам, «G7 больше проигрывает от отсутствия РФ, чем РФ - от неучастия в G7». Сенатор уверен, что Трамп это давно понял, а Берлин видимо нет.

Ранее свое мнение на эту тему высказали в Госдуме и Совфеде

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