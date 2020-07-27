В МИД Германии выступили против возвращения России в G7

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27 июля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг Германии, pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления «Группы восьми» (G8) с участием России. Своим мнением он поделился в воскресенье, 27 июля, в интервью изданию Rheinische Post.

«Причинами исключения России [из формата G8] стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения [РФ в Группу восьми] до тех пор, пока эта ситуация не разрешится», - пояснил он.

Маас также прокомментировал планы президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею. По его словам, «G7 и G20 представляют собой два разумно скоординированных формата», поэтому «G11 или G12» никому не нужны.

Ранее в Германии призвали вернуться к обсуждению вступления России в НАТО.