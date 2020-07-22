Германия призвала вернуться к обсуждению вступления России в НАТО

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22 июля 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Free News

Необходимо вернуться к обсуждению вступления России в НАТО, которое всерьез обсуждалось в 1990-е годы, заявил член немецкого Бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт.

«Я занимал различные политические посты в течение 30 лет. По-моему, это был мэр Лужков, если не ошибаюсь, предыдущий мэр Москвы, он когда-то даже не исключал вступления России в НАТО. Это серьезно обсуждалось. Затем был подписан основополагающий акт Россия-НАТО. Все это нужно еще раз обсудить», – сказал немецкий политик.

Шмидт во время VI молодежного форума «Потсдамские встречи» отметил, что вся архитектура безопасности, созданная с 1975 года в Европе, была разрушена. «Мы просто взяли всё и потеряли. И это касается всех. Нам по-прежнему нужны механизмы разоружения, контроля над вооружениями и сбалансированности вооруженных сил. Я думаю, что такая дискуссия пойдет на пользу Европе, и Европа должна сыграть в ней важную роль», – добавил Шмидт.

Кристиан Шмидт был министром продовольствия и сельского хозяйства с 2014 по 2018 год и возглавлял Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры с 2017 по 2018 год.