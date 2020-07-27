В Госдуме оценили слова главы МИД Германии о возвращении России в G7
27 июля 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что России пока не следует возвращаться в «Большую семерку».
«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организациях: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие форматы многосторонние…», - пояснил он RT.
Морозов считает, что без России формат саммита G7 «начал деградировать».
Ранее Маас предложил не возобновлять участие РФ в саммите «Большой семерки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
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