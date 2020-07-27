В Совфеде прокомментировали слова главы МИД ФРГ об участии России в G7
27 июля 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения РФ в состав саммита G7.
Маас полагает, что Россия не должна возвращаться в "Большую семерку" до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
Цеков отметил, что вышеуказанное заявление было сделано в контексте той политики, которую Германия проводит по отношению к России, и эти высказывания не имеют "конструктива" По мнению сенатора, глава МИД ФРГ прекрасно понимает, что Крым никогда вновь не станет частью Украины. По словам Сергея Цекова, РФ "не просится в G7" и не пытается превратить данный формат в "восьмерку".
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