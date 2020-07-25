Сенатор от Крыма: «Климкину необходимо покаяться»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Ялта, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила предложение бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".

Ковитиди отметила, что когда Климкин был главой МИД Украины, ему надо было укреплять министерство, развивать внешнеполитическое сотрудничество, "а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Сенатор считает, что Климкину нужно публичное покаяние, а он вместо этого делает "заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации".

Мария Захарова прокомментировала предложение Климкина. В Госдуме считают заявление Климкина о Крыме "плодом ущербной психологии предателей".